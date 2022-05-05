Москва, 5 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Российский футболист Павел Мамаев отсудил у бывшей жены Аланы право встречаться с дочерью. Об этом пишет издание StarHit 5 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Теперь Мамаев имеет право видеться с ребёнком каждую среду, по чётным выходным и в праздничные дни. Также суд разрешил футболисту ежедневно разговаривать с дочерью по телефону.

Ранее суд вынес вердикт по делу об алиментах Павла Мамаева. Теперь футболист обязан выплачивать 1/6 своего дохода на содержание дочери.