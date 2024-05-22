Москва, 5 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Россия не является страной-изгоем и никогда таковой не будет, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Мы не являемся страной-изгоем. Еще надо посмотреть, кто страна-изгой. У нас много друзей в мире. У нас много партнеров. Да, мы переориентировали и взаимодействие, и для себя выбрали новые рынки, но это не говорит, что мы изгои. И мы не будем ими никогда», — сказал Володин в эфире радио «Комсомольская правда».

Россия готова со всеми дружить, но на равных, подчеркнул спикер Госдумы.

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