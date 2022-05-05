Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Органы России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, 1968 года рождения, по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России. Об этом сообщили 5 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу

Ранее ИА REGNUM стало известно, что дело возбуждено в Кировском районе города в отношении 53-летней участницы незарегистрированной организации «Мирное сопротивление». Преступление было выявлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как считает следствие, подозреваемая разместила в социальной сети семь публикаций с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ. Посты сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих.

«В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Его фигурантами могут стать также пока не установленные лица.