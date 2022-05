Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Рэп-исполнители Future (Нейведиус Деман Уилберн) и Drake (Обри Дрейк Грэм) опубликовали видео на совместный сингл Wait For U. Об этом пишет издание Complex 5 мая.

Drake Кадр из клипа Wait For U

Действия ролика разворачиваются в средневековье, где Future выступает в роли короля, а Drake примеряет образ доблестного рыцаря. На протяжении всего клипа артисты участвуют в различных сражениях, чтобы сохранить своих возлюбленных.

Напомним, что Future 29 апреля 2022 года выпустил девятый студийный альбом под названием I Never Liked You. Позднее 16-трековый релиз был дополнен делюкс-версией.

