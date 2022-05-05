Бухарест, 5 мая 2022, 20:12 — REGNUM Румыния выделит Украине €3,2 млн в качестве безвозмездной гуманитарной помощи, а также предоставит Киеву преференции в проведении экспортно-импортных операций между двумя государствами. Об этом со ссылкой на заявление главы румынского правительства Николае Чукэ сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Напомним, ранее официальный Бухарест отложил рассмотрение вопроса об оснащении ВСУ румынским летальным оружием.
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