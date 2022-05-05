Румыния выделит Украине €3,2 млн
Бухарест, 5 мая, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Румыния выделит Украине €3,2 млн в качестве безвозмездной гуманитарной помощи, а также предоставит Киеву преференции в проведении экспортно-импортных операций между двумя государствами. Об этом со ссылкой на заявление главы румынского правительства Николае Чукэ сообщает бухарестский телеканал Digi24.
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«К настоящему моменту мы уже оказываем украинской стороне поддержку в виде принятия на своей территории беженцев, а также отправки в Киев медикаментов и продуктов питания. Непосредственно выделив Украине указанные денежные средства, мы вносим свою лепту в преодоление этой страной последствий экономического кризиса, вызванного военным действиями в регионе».
Напомним, ранее официальный Бухарест отложил рассмотрение вопроса об оснащении ВСУ румынским летальным оружием.