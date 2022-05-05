Москва, , 20:10 — REGNUM За полгода Госдума приняла 281 закон, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«За это время было внесено 567 законопроектов, из которых принято 281 закон. Это итог законотворческой деятельности Государственной думы. Причем, из принятых законов 97 социально-значимые, 34,5% от общего количества. Это говорит, в общем-то, тоже о подходах, приоритетах Государственной думы. Законы прямого действия — 67,3% — для нас крайне важно, чтобы их было как можно больше», — сказал Володин в эфире радио «КП».

Отдельно Володин выделил ратификацию соглашения о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Это очень важное решение, которое было принято, сказал он.

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