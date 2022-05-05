Москва, , 20:06 — REGNUM Документ

ХХ век — век невероятного прогресса и величайших достижений человеческого разума. Но именно этот век стал свидетелем рождения Абсолютного Зла — германского нацизма, поставившего под угрозу само существование человечества. Нацизм как идеология и как преступная практика был разгромлен Советской армией и осуждён на Нюренбергском процессе. Казалось, что с ним покончено навсегда.

Но оказалось, что нет. Ядовитые семена нацизма вновь проросли в ХХI веке в самом центре Европы. Потомки нацистских преступников Бандеры и Шухевича в феврале 2014 г. захватили власть на Украине в результате кровавого государственного переворота при попустительстве гарантов мирного транзита власти в лице послов Германии, Польши и Франции. Жить в одном государстве с нацистами отказались граждане Крыма и Севастополя. К ним присоединился Донбасс. С тех пор киевский нацистский режим ведёт преступную войну против гражданского населения, которую в течение восьми лет не замечал и сегодня продолжает не замечать породивший нацизм коллективный Запад.

Февраль 2022 года стал переломной точкой всемирной истории. Накачанный западной военной помощью и пропитанный расисткой русофобией бандеровский режим приготовился развязать тотальную войну против Донецкой и Луганской народных республик. Этого не случилось только потому, что Россия откликнулась на просьбу донбассцев о помощи и начала специальную военную операцию. Её цели четко определил Верховный Главнокомандующий — президент Владимир Путин. Это — защита народа Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, в которой установился террористический бандеровский режим.

Мы рассчитывали, что коллективный Запад, переживший в 30-40-х гг. прошлого века опыт установления гитлеровского «Нового порядка», адекватно воспримет наше решение покончить с возродившимся нацистским зверем на территории Украины. Однако произошло невероятное: Западная Европа и англосаксы во главе с США в нашей борьбе с укронацизмом открыто встали на сторону Абсолютного Зла. Это значит, что спустя 77 лет после нашей общей Великой Победы над нацистской Германией, современный Запад предал эту Победу. И, по сути дела, солидаризовался с укронацистами ради того, чтобы уничтожить Россию.

Нацистскому режиму Украины Запад поставляет тонны оружия, амуниции и других средств для ведения войны. Западная информационная империя разносит по всему миру потоки лжи про российских воинов, героически сражающихся за освобождение Украины, Европы и всего мира от нацистской заразы. Против российского народа ведётся тотальная экономическая война, включающая санкции, прямой грабёж российской собственности и шантаж других стран и участников глобального рынка.

И что самое страшное — бандеровская русофобия начинает захлёстывать страны ЕС, в которых в отношении русских развязана травля, сравнимая с той, которой подвергли нацисты Германии еврейское население Европы. Зловещим символом Холокоста-2 стало сожжение заживо 50 человек в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Западные философы, глядя на коричневеющую Украину, либо молчат, либо косвенно соучаствуют в преступлениях новоявленных нацистов, обеспечивая им идеологическое алиби. И это молчание, а тем более соучастие навсегда ляжет позорным пятном на тех, кто сегодня считает себя наследниками Платона и Аристотеля, Декарта и Спинозы, Канта и Гегеля, Витгенштейна и Сартра.

Мы констатируем симптом возвратного нацизма, свидетельствующий о глубоком поражении европейской мысли трусливым безволием. Отказом от самостоятельной мысли, ведущим к аморальному конформизму и преступной сделке с совестью. Не хочется в это поверить, но налицо все признаки того, что тень Гитлера, однажды освободившего немецкий народ и всех европейских нацистов от «химеры совести», сегодня нависла над человечеством. И перед человечеством встаёт гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?»

Для нас — российских философов — выбор ясен: миру быть! Но только в том случае, если мир будет навсегда очищен от нацистской заразы. Только в том случае, если Запад прекратит войну против России, используя украинский бандеровский режим. И если западные философы найдут в себе силы и мужество пойти против потакающего укронацизму медийно-политического мейнстрима. Репутация, честь и престиж европейского свободомыслия поставлена на карту. На глобальную геополитическую карту. Не дайте миру скатиться в первую и последнюю термоядерную войну. Остановите ваших политиков, ослеплённых сиюминутными выгодами, запуганных указаниями из «вашингтонского обкома», отравленных миазмами многовековой русофобии. Время пришло. Сейчас или никогда.

Ольга Зиновьева — президент Биографического института Александра Зиновьева

Леонид Поляков — доктор философских наук, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ

Андрей Ашкеров — доктор философских наук

Олег Матвейчев — кандидат философских наук, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Шевченко Олег Константинович — доктор философских наук, доцент. Председатель Крымского отделения Российского Философского Общества