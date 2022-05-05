Тель-Авив, Израиль, 5 мая, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера была «еврейская кровь», обсуждалось 5 мая в ходе переговоров России и Израиля, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Так, в ходе телефонных переговоров, которые провели вечером 5 мая российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет, была затронута тема высказывания Лаврова в интервью итальянскому Rete-4.

В канцелярии Беннета заявили, что президент России извинился за слова главы МИД РФ. Беннет поблагодарил Путина «за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте».