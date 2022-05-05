Саранск, 5 мая, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 145 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 65 480 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 67 312 случаев заражения коронавирусом, из них 41 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1380 человек, за минувшие сутки скончались два пациента. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

В ковид-центры республики за последние сутки были госпитализированы 20 пациентов, накануне в больницы попали 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после COVID-19 в республике выписались 150 человек. Было выявлено 39 случаев заражения коронавирусом.