Йошкар-Ола, 5 мая, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 мая лечение получают 67 пациентов, из них у 21 человека подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Minzdrav.gov.ru «Красная зона» ковидного госпиталя

У 64 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 58 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из девяти пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 17 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 мая выздоровели с начала пандемии 43 325 жителей республики, за последние сутки выписаны семь человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 514 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.