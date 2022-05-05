Йошкар-Ола, , 19:53 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 мая выздоровели с начала пандемии 43 325 жителей республики, за последние сутки выписаны семь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 514 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 27 апреля до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали троих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 мая лечение получали 67 пациентов, из них у 21 человека подтверждено заражение коронавирусом.