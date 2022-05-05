Нижний Новгород, 5 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 176 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 403 147 человек на утро 5 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 87 жителей области, накануне в больницы попали 25 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 417 859 случаев заражения коронавирусом, из них 121 — за минувшие сутки. 11 466 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, три летальных случая зарегистрированы за минувшие сутки, накануне скончались четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая с начала пандемии провели 5 835 363 теста для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 145,6 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.