София, 5 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Десятки человек создали «живую цепь» вокруг памятника Советской армии в столице Болгарии с целью защиты монумента от посягательств экстремистов. Об этом 5 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Болгария

По свидетельствам очевидцев, акция организована местной патриотической организацией «Мир», выступающей против идеи сноса конструкции.

«Мы не позволим плевать в нашу историю и вбивать клин в многовековую дружбу между болгарским и русским народами», — заявили участники мероприятия.

Согласно официальной информации, несмотря на то, что акция носила несанкционированный характер, полиция не вмешивалась в ход демонстрации.

Напомним, накануне группа болгарских националистов обмотала указанный памятник украинским флагом и потребовала немедленного демонтажа монумента.