Нью-Йорк, США, , 21:38 — REGNUM Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустил видео под названием D. M. B. Об этом пишет издание The Flow 5 мая.

A$AP Rocky Кадр из клипа на песню D. M. B.

В клипе запечатлены кадры совместного времяпрепровождения музыканта и его возлюбленной Рианны (Робин Рианна Фенти) в Нью-Йорке (США). Отличительной деталью ролика стала сцена, в которой рэпер демонстрирует улыбку с гриллзами с надписью «Выйдешь за меня», а певица отвечает ему согласием.

Напомним, что A$AP Rocky и Рианна встречаются с 2021 года. В январе 2022 года стало известно о том, что пара готовится к рождению ребёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: FKA Twigs выпустила заключительный клип к недавнему микстейпу