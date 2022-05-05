Нью-Йорк, США, 5 мая, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустил видео под названием D. M. B. Об этом пишет издание The Flow 5 мая.

Кадр из клипа на песню D. M. B. A$AP Rocky

В клипе запечатлены кадры совместного времяпрепровождения музыканта и его возлюбленной Рианны (Робин Рианна Фенти) в Нью-Йорке (США). Отличительной деталью ролика стала сцена, в которой рэпер демонстрирует улыбку с гриллзами с надписью «Выйдешь за меня», а певица отвечает ему согласием.

Напомним, что A$AP Rocky и Рианна встречаются с 2021 года. В январе 2022 года стало известно о том, что пара готовится к рождению ребёнка.