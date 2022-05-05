Ярославль, , 19:46 — REGNUM Врио ярославского губернатора Михаил Евраев назвал оперативными и слаженными действия спецслужб по обезвреживанию стрелка на территории детского сада. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на соцсети главы региона.

Место происшествия УМВД по Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM полиция задержала пьяного мужчину, который из обреза стрелял по калитке детского сада №90 в Ярославле. Глава региона позитивно оценил и действия работников дошкольного учреждения.

«Оперативно и слаженно сработали все службы по сигналу о выстреле в детском саду в Ярославле, который произвёл по калитке учреждения пьяный мужчина. В нештатной ситуации сотрудники учреждения действовали в соответствии с инструкцией и мгновенно связались с оперативными службами. Мужчина задержан, следствие выясняет все обстоятельства. Прошу родителей не волноваться и не поддаваться слухам. Наши сады и школы защищены. После ЧП в Ульяновской области на прошлой неделе поручил дополнительно проверить учреждения на обеспечение мер безопасности. Сегодня в ситуации реальной угрозы все системы и службы показали свою готовность», — заявил Михаил Евраев.

Проверку по факту стрельбы на улице Фурманова в Ярославле ведет ярославская полиция.

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