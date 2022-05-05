5 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:11 — REGNUM Новость о том, что тайно предоставленные Соединенными Штатами Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, шокировала многих американских интернет-пользователей. Американцы указали, что появившаяся в New York Times публикация может еще сильнее ухудшить отношений между Западом и Россией и приблизить третью мировую войну. Свое мнение пользователи выразили под соответствующим постом в Twitter.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Извините, но это безответственно. Именно такие истории могут привести к эскалации отношений между США и Россией. Кроме того, вводит в заблуждение, когда вы говорите в Твиттере о том, что американская разведка привела к убийству «многих» российских генералов, а потом в статье говорите, что ваш источник не уточнил, скольких именно», — пишет @Val_Z0D.

«Каждый, у кого есть серые клеточки, знает, что это прокси-война идет за счет Украины. Блестящая идея, которая помогает США сохранять господство», — подчеркивает @userKnox.

«Честно говоря, это похоже на ложь, чтобы поддержать собственный «крутой» или «мощный» имидж США. Мы уже знаем, что по крайней мере двое из генералов, объявленных погибшими, на самом деле не погибли, и я не уверен, что те, кто погиб, погибли в результате прямых действий американской разведки», — задумывается @TLJDidNoWrong.

«Не провоцирует ли публикация такого рода историй Россию на третью мировую войну с США? Или наши СМИ именно этого и хотят?» — недоумевает @frandsen_paul.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лол. Каждый раз, когда я вижу подобный заголовок, я задаюсь вопросом, какова его цель. Например, почему «они» хотят, чтобы я узнал об этом именно в это время?» — делится @JasonCDharma.

«Зачем мы вооружаем украинцев? Зачем нам тратить 33 миллиарда долларов на очередную региональную вспышку? Джордж Вашингтон, Обама, Трамп, а теперь и Байден. Каждый из этих людей был по-своему уникален, но каждый из них принимал участие в войне. Это должно беспокоить каждого», — подчеркивает @WilliamsNietzs3.

«Пожалуйста, скажите нам, как эта статья могла пройти редакционную проверку. Кто-нибудь убедился, что это не подвергает людей опасности и/или не способствует эскалации и не ведет к третьей мировой войне. Ведь очевидно, что эта история разжигает третью мировую», — осуждает @Anup_Shah.

«Мне нравится, что мы «не воюем», но финансируем и предоставляем оперативные данные, lol», — комментирует @SEANMCARR.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну разве это не публичная демонстрация безответственной журналистики?! Полагаю, NYT теперь хочет раздуть из мухи слона в глобальном масштабе. Я не понимаю, почему публикация такой статьи вообще законна», — переживает @VixTrilogy.

«Я думаю, что нет необходимости думать, кто выиграет или проиграет в этой войне, тем более что единственной целью должен быть «мир» между двумя странами, потому что уже слишком много жертв с обеих сторон», — напоминает @Loeiien18.

Напомним, что в статье New York Times утверждается, что США передают информацию о происходящем на поле боя в «режиме реального времени», включая детали о перемещении российских войск.

«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения… для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — пишет New York Times.

Точное число погибших в результате таких действий Вашингтона российских офицеров не называется. Издание уточняет, что не все удары киевской армии по позициям российских войск осуществлялись при координации США.

Кроме того, утверждается, что США якобы отказываются предоставлять данные о высокопоставленных офицерах из числа военного руководства России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США сняли ряд ограничений на предоставление Украине информации разведслужб.