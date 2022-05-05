Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области на фоне улучшения эпидемической обстановки разрешили проводить массовые мероприятия. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

Постановление об отмене действия ограничительных мер на регламент проведения массовых мероприятия подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Теперь в регионе можно проводить массовые гуляния, зрелищные и иные мероприятия с участием множества людей. Также разрешены мероприятия, организованные региональными и муниципальными органами власти.

Отметим, что все остальные ограничения продолжают действовать в Ленобласти. Как, например, необходимость использования средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции в общественных местах.