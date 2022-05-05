Красноармейский район, Челябинская область, 5 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Челябинской области ужесточили наказание бывшему сотруднику МВД, из-за которого погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Трагедия произошла 24 октября 2020 года в Красноармейском районе. Девочка погибла в результате столкновения двух автомобилей. Водителя одного из них осудили в феврале уже 2022-го к условному наказанию. Однако затем приговор был обжалован.

5 мая Челябинский облсуд отменил подсудимому условное осуждение и назначил ему три года колонии-поселении. Также на 2 года 9 месяцев он лишён права управлять транспортом.