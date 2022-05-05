Лондон, , 19:38 — REGNUM Санкции ввели британские власти в отношении горнодобывающей металлургической компании Evraz, сообщили 5 мая в пресс-службе Форин-офиса.

Рельсы Ural-66

Аргументировали внесение компании в чёрный список британцы тем, что она работает в «секторах стратегического значения для правительства России». Отмечается, что компания производит 28% всех российских железнодорожных колёс и 97% рельсовых путей в РФ.

Такое участие Evraz в стратегически важной промышленности Лондон оценивает как «весьма значительное». Упоминается в этой связи тот факт, что железная дорога используется для транспортировки российских военных на Украину.

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