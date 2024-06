Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Портал Screen Rant составил рейтинг десяти лучших эпизодов анимационного сериала «Том и Джерри» на основе оценок пользователей портала IMDB. Статья была опубликована 5 августа на сайте издания.

Цитата из м/ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США Подложил взрывчатку

Во вторую часть топ-10 попали эпизоды Cue Ball Cat («Однажды в бильярдной», 1950), Trap Happy («Ловушка счастья», 1946), Old Rockin' Chair Tom («Старая развалина Том», 1948), The Truce Hurts («Временное перемирие», 1948) и Sleepy-Time Tom («Когда Том спит», 1951).

Пятую и четвёртую позиции заняли серии The Night Before Christmas («Ночь перед Рождеством», 1941) и Tom and Jerry in the Hollywood Bowl («Том и Джерри в Голливуд-боул», 1950), вторую и третью — Solid Serenade («Серенада любви», 1946) и Heavenly Puss («Небесный кот», 1949). Первое место рейтинга занял эпизод The Cat Concerto («Кошачий концерт», 1947), в котором Том играет на рояле «Венгерскую рапсодию №2» Ференца Листа.

Напомним, первый эпизод сериала Puss Gets the Boot вышел в 1940 году. Создателями сериала являются аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера.