Ростов-на-Дону, , 19:35 — REGNUM В Ростовской области разоблачена экстремистская группировка, участники которой совершили ряд преступлений, а также осквернили мемориал с Вечным огнём. У подозреваемых в ходе обысков найдены элементы тактического военного снаряжения и фашистская атрибутика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 5 мая.

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В ведомстве уточнили, что организаторы и участники банды неонацистов следовали тактике запрещенной в России террористической организации, «интернет-сайты и форумы которой администрируются государственными учреждениями, подконтрольными военно-политическому руководству Украины». Силовики задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, а также в осквернении мемориалов.

Так, двое молодых жителей рабочего поселка Каменоломни Октябрьского сельского района провели первую экстремистскую акцию в октябре 2021 года в Шахтах. Они осквернили мемориал с Вечным огнём. Затем соучастники группировки разрисовали надписями националистического содержания стены зданий госучреждений в посёлке Каменоломни. В январе 2022 года злоумышленники с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли одно из кафе в Шахтах, а в Новочеркасске и Ростове-на-Дону напали на людей по мотивам национальной ненависти и вражды. Один из пострадавших получил тяжёлые травмы.

Злодеяния преступники снимали на видео и размещали в социальных сетях с целью вербовки новых участников. Распространялись посты неофашистского толка и символика нацистской Германии.

Общались сообщники в закрытой группе в одном из мессенджеров. В ходе обысков по местам проживания членов банды изъято огнестрельное оружие, оптические прицелы, кастеты, металлические телескопические дубинки, элементы тактического военного снаряжения, мобильные телефоны и внешние носители информации, а также фашистская атрибутика.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ. Подследственные арестованы.