5 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 20:10 — REGNUM Итак, Анатолий Шарий, украинский блогер и журналист, бежавший с Украины и ныне проживающий в Европе, был задержан в Испании и, скажем так, доставлен на профилактическую беседу. На Украине его обвиняют в государственной измене. Европа же ныне активно Киеву помогает, науськанная соответствующим образом США и Британией. Собственно, Старый Свет настолько несамостоятелен, что украинский посол называет Шольца «обиженной ливерной колбасой». Это как вообще?

Нацизм. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впрочем, вернёмся к Шарию. Кто он такой? Очевидно, что после евромайдана Анатолий был тем, кто наиболее успешно — во всяком случае, публично — аккумулировал протестные настроения против украинской власти во главе с Порошенко. Беда в том, что именно Шарий в том числе и способствовал приходу к власти Владимира Зеленского и его шайки медиаменеджеров.

Анатолий довольно успешно исполнял роль патриота — мол, я за Украину и только за неё. При этом в самой неньке его нарекли агентом Кремля, пособником Путина и так далее. Сам же Шарий усиленно строил из себя европейца. На все лады расхваливал то, как всё устроено в Старом Свете. Верховенство закона — вот главное достижение. Сейчас подобные заблуждения — после встречи-то с испанскими силовиками — смотрятся несколько комично. Так и хочется спросить: «Ну, что, сынку, помогли тебе твои европейцы?»

Анатолий Шарий Ольга Шарий

Да, во многом история с задержанием Анатолия Шария (независимо от того, чем она кончится) — это сигнал всем тем, кто, как Ван Дамм, с блестящей растяжкой пытается удержаться на двух стульях. Не получится. Необходимо выбирать сторону. Потому что мир предельно поляризовался. Он стал таким, где нет ни чёрного, ни белого, а есть только предельно сгущенный чёрный и максимально выбеленный белый. Так выглядят последние времена: мир превращается в цифровой код — только нули и единицы.

Очевидно, что охоту на Шария устроил в том числ, и Зеленский, заручившийся поддержкой западных господ. Батальоны просят огня, работают пушки, летят бомбы, а украинский президент выполняет свою персональную миссию — защищает политическое пространство от конкурентов. Можно, конечно, рассказывать, что Зеленского и так поддерживает украинский народ, но кого им ещё поддерживать, если всё это сильно напоминает степь, посреди которой возвышается колосс на глиняных ногах, в которые, правда, спешно пытаются добавить титан?

Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

Европа же после задержания Шария, которому при худших раскладах грозит экстрадиция на Украину, лишний раз продемонстрировала свою сущность. И выяснилось, что фашизм всё-таки победил — обыкновенный фашизм нового образца, когда гоняются за теми, кто думает иначе и пытается сохранять хотя бы видимость независимости.

Вот есть такая книжка, которую вспоминают всё чаще, — роман «1984». И кто-то утверждает, будто Оруэлл написал его, рисуя ужасы СССР. Это не совсем так. Он, прежде всего, отталкивался от того, что видел в Британской империи, жившей по законам военного времени. Об этом лучше всего повествует его роман «Дни в Бирме». Собственно, уже в Бирме англосаксы лепили концентрационные лагеря. Они и породили Гитлера, а потом реорганизовали его после некоторого камуфлирования в фашизм нового образца. Судьба Джулиана Ассанжа тут станет тому подтверждением. «Виновен ты лишь тем, что хочется нам кушать…»

Гидра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И мы, действительно, наблюдаем, что «война — это мир», а «свобода — это рабство». Впрочем, во многом текст Оруэлла выглядит сегодня старомодным и довольно наивным. Куда ближе к правде относительно Европы оказался Олдос Хаксли. Его пророческий роман «О дивный новый мир» описал нынешние реалии. Одно только предисловие к нему 1946 года чего стоит! Дивный новый мир, действительно, победил, и раб доволен своим рабством, а роль тоталитарного регулятора выполняют бесконечные комитеты и администрации. Скоро это станет очевидным даже для тех, кто ещё делает вид, будто не понимает. Пусть он и продолжает играть в «за всё хорошее против всего плохого».

Закончу же я тем, с кого и начал — Анатолием Шариём. Он, конечно же, никакой не пророссийский и не русский. Он свой и всегда преследовал только свои интересы. Но, однозначно, он большой профессионал. И за него нужно бороться. Хотя бы потому, что нам нужны любые профессионалы, которые выступают сегодня с разоблачениями преступного украинского режима. Самому же Шарию, который так долго нахваливал Европу, придётся сделать свой выбор. Цивилизационный, если угодно, выбор. Независимо от того, чем всё это завершится. Но уже сейчас можно сказать: от фашистского режима он сбежал в другой такой же режим — визуально более приятный, но тоже фашистский. А ведь стоило бежать в Россию, как мистер Сноуден (тоже ведь борец за правду, как и Ассанж). Россию, которая должна предложить этому миру свободу.

И это будет начало нового интересного мира. Ведь история вовсе не кончилась. Фукуяма либо ошибся, либо солгал. Всё только начинается.