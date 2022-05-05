Санкт-Петербург, , 20:06 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 5 мая запустило акцию #МояПобеда, в ходе которой депутаты делятся семейными воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Истории парламентариев публикуют на странице Заксобрания в социальной сети «ВКонтакте».

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

Первым, кто присоединился к акции, стал вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко («Единая Россия»). По его словам, в преддверии Дня Победы, он всегда вспоминает историю своей семьи.

«Мой отец — фронтовик, пулемётчик. Был ранен при взятии Кёнигсберга, награждён боевыми наградами. Его родной брат Николай Павлович Бондаренко — разведчик, погиб в 1944 году», — рассказал вице-спикер. Он добавил, что сестра отца, будучи военным врачом, погибла во время бомбёжки госпиталя фашистской авиацией.

Следующим, кто рассказал о героях Великой Отечественной войны в истории семьи, стал глава фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов.

«Для меня 9 мая — это день памяти о моих дедушках и бабушке. Дедушка один дошёл до Берлина, служил в артиллерии, награждён многими медалями и орденами», — сообщил депутат.

Павлов вспомнил, что, открывая коробку с наградами деда в детском возрасте, ему было интересно их разглядывать. Сейчас он осознаёт, что за каждой медалью и орденом стоит подвиг. Депутат подчеркнул, что эти заслуги фронтовиков нужно помнить всем.

В акции принял участие и руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин.

«Я застал бабушку и дедушку и по одной линии, и по маминой, и по папиной. Все они у меня участвовали в обороне Ленинграда. Три медали «За оборону Ленинграда» в моей семье», — рассказал Иткин.

Бабушка депутата по линии матери все годы блокады работала в Сберкассе, а ее муж был танкистом. С первых дней он воевал в Прибалтике, горел в танке. Бабушка и дедушка по линии отца — моряки-балтийцы, защищали город и его морские рубежи.

Депутаты подчеркнули особое отношение к Дню Победы в России. Павел Иткин заявил, что примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Петербурге. В Заксобрании предлагают присоединиться к акции #МояПобеда всех желающих. Для этого необходимо снять короткий ролик о своих фронтовиках и опубликовать его с хэштегом.

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