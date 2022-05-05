Салехард, , 19:25 — REGNUM На Ямале пассажирская навигация стартует 1 июня 2022 года. Из Салехарда в Мужи отправится новый катер КС-162, сообщает пресс-служба главы региона.

«Нептун-23» Пресс-служба губернатора ЯНАО

И это один из двух новых катеров, купленных по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Каждый из них рассчитан на 44 места, восемь из которых — для маломобильных пассажиров. Кроме того, в 2021 году были закуплены два судна на воздушной подушке «Нептун-23». После оформления всех необходимых документов они выйдут на маршруты Салехард — Катравож и Салехард - Лабытнанги. И в цехах Костромского судомеханического завода строится судно КС-162, предназначенное для пассажирских перевозок в Шурышкарском районе. Оно должно выйти на маршруты в 2023 году.

Отмечается, что перевозка пассажиров водным транспортом ведётся на Ямале по девяти маршрутам, субсидируемым из окружного бюджета. В 2021 году навигация в регионе стартовала 20 мая и продлилась до конца октября. За это время выполнено более 13 тысяч рейсов и перевезено 224 тысяч пассажиров.