Архангельск, 5 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Архангельске 77-ю годовщину Победы отметят 914 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает городская администрация.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Сегодня, 5 мая, в мэрии города состоялся традиционный предпраздничный торжественный прием ветеранов.

«Праздник Победы и по сей день остается главным для всех нас, потому что именно он символизирует победу добра над злом, торжество справедливости, веру в будущее. Примите слова искренней благодарности и пожелания крепкого здоровья, долголетия, семейного тепла», — обратился к ветеранам глава Архангельска Дмитрий Морев.

Предпраздничный прием завершился концертом заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой и юных артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске состоится парад военной техники.