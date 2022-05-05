Таллин, , 19:17 — REGNUM

Вакцинация Mil.ru

С мая в Эстонии внедрено страхование вакцинации, и люди, получившие ущерб здоровью в результате вакцинации против коронавируса, могут подать заявление в Больничную кассу.

Как отмечается в пресс-сообщении медорганизации, оценку связи между ущербом для здоровья и проведенной вакцинацией проводит Департамент лекарственных средств. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом.

Процедура не будет скорой, подчеркнули в ведомстве: суммарно обработка заявки может занять до 150 дней с момента подачи.

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной, — это единовременная компенсация, не облагаемая подоходным налогом и выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против COVID-19. Максимальная сумма компенсации составит до 5 100 евро в случае смерти вакцинированного.

В 2022 году инциденты ущерба здоровью, вызванные вакцинами против COVID-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом. С 2023 года система компенсаций будет распространена на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.

Общая запланированная сумма компенсаций до конца 2022 года составляет один миллион евро.