Москва, 5 мая 2022, 19:18 — REGNUM Московский политехнический университет примет участие в конкурсе Минобрнауки РФ по созданию передовых инженерных школ. Вуз планирует запустить учебное конструкторское бюро, где будут разрабатывать и создавать пилотные образцы, а также проводить испытания электромобилей.
Передовая инженерная школа Московского Политеха объединит в себе образовательную магистерскую программу и студенческий научно-технический промышленный центр, в котором студенты смогут пройти все этапы создания автомобиля — от идеи до изготовления и испытания готовых образцов. В рамках ПИШ будет реализована образовательная модель «2+2+2», когда первые 2 года студенты занимаются общеинженерной подготовкой, вторую часть бакалавриата — углубленным изучением конкретной предметной области (например, конструктор автомобиля). Плюс 2 года — магистратура со специализацией в определенной сфере: беспилотный автомобиль, электромобиль, автомобильный кузов и другие.
Инженеры, электронщики, технологи, материаловеды и другие профильные специалисты будут совместно работать над созданием автомобилей по принципу параллельного проектирования.
Под новый проект в учебном корпусе на Автозаводской, где располагаются технологические факультеты, будет создана принципиально новая учебная база. Она включит в себя современные проектные лаборатории, оснащенные передовым программным обеспечением и вычислительными мощностями, также лаборатории, позволяющие создавать макетные образцы и проводить виртуально-физические испытания автомобилей, их основных узлов и агрегатов.
Ключевой приоритет в развитии передовой инженерной школы — это проектирование и производство электромобилей и их основных компонентов. Также в числе ключевых задач — обеспечение высокого уровня автоматизации, вплоть до полной автономности. Проект будет реализован при поддержке и непосредственном участии ведущих высокотехнологических компаний в автомобильной сфере, таких как КАМАЗ, Автотор, НАМИ.
Вуз займется развитием автомобильной механотроники, транспортной телематики и сенсорики, разработкой новых технических, компоновочных и стилевых решений автомобильных кузовов, в том числе по применению композитных материалов, а также энергетическими установками на базе накопителей электрической энергии и бортовых источников энергии. При этом, уже сейчас у Московского Политеха есть существенный задел и имеются собственные наработки в области беспилотного транспорта.