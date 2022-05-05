Москва, , 19:18 — REGNUM Московский политехнический университет примет участие в конкурсе Минобрнауки РФ по созданию передовых инженерных школ. Вуз планирует запустить учебное конструкторское бюро, где будут разрабатывать и создавать пилотные образцы, а также проводить испытания электромобилей.

Передовая инженерная школа Московского Политеха объединит в себе образовательную магистерскую программу и студенческий научно-технический промышленный центр, в котором студенты смогут пройти все этапы создания автомобиля — от идеи до изготовления и испытания готовых образцов. В рамках ПИШ будет реализована образовательная модель «2+2+2», когда первые 2 года студенты занимаются общеинженерной подготовкой, вторую часть бакалавриата — углубленным изучением конкретной предметной области (например, конструктор автомобиля). Плюс 2 года — магистратура со специализацией в определенной сфере: беспилотный автомобиль, электромобиль, автомобильный кузов и другие.

Инженеры, электронщики, технологи, материаловеды и другие профильные специалисты будут совместно работать над созданием автомобилей по принципу параллельного проектирования.

«Для нас очень важно подготовить кадры, способные создавать новые технологии и образцы техники — это важный показатель устойчивости любой экономики, учитывая различные стрессы: от кризисов до санкций», — рассказал ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.

Под новый проект в учебном корпусе на Автозаводской, где располагаются технологические факультеты, будет создана принципиально новая учебная база. Она включит в себя современные проектные лаборатории, оснащенные передовым программным обеспечением и вычислительными мощностями, также лаборатории, позволяющие создавать макетные образцы и проводить виртуально-физические испытания автомобилей, их основных узлов и агрегатов.

Ключевой приоритет в развитии передовой инженерной школы — это проектирование и производство электромобилей и их основных компонентов. Также в числе ключевых задач — обеспечение высокого уровня автоматизации, вплоть до полной автономности. Проект будет реализован при поддержке и непосредственном участии ведущих высокотехнологических компаний в автомобильной сфере, таких как КАМАЗ, Автотор, НАМИ.

Вуз займется развитием автомобильной механотроники, транспортной телематики и сенсорики, разработкой новых технических, компоновочных и стилевых решений автомобильных кузовов, в том числе по применению композитных материалов, а также энергетическими установками на базе накопителей электрической энергии и бортовых источников энергии. При этом, уже сейчас у Московского Политеха есть существенный задел и имеются собственные наработки в области беспилотного транспорта.

«Сегодня в российском легковом автомобилестроении практически не существует школ, способных конструировать такие автомобили. Создание школы с целью подготовки кадров для производства легковых автомобилей — это важная стратегическая задача в разрезе страны. В противном случае мы оказываемся в ситуации, когда автомобилей нет на отечественном рынке, и мы вынуждены их покупать за рубежом», — добавил Владимир Миклушевский.