Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер сериала «Дом дракона», являющегося приквелом «Игры престолов». Об этом сообщило издание The Flow 5 мая.

Сериал «Дом дракона» Кадр из тизера

В опубликованном ролике показали фрагменты Гражданской войны клана Таргариенов, развернувшейся за 200 лет до «Игры престолов». Премьера сериала намечена на 21 августа 2022 года на HBO Max.

Напомним, что шоураннерами «Дома дракона» стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые также работали над «Игрой престолов». Главные роли в сериале исполнили Падди Консидайн, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и Стив Туссен.

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