Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. 33-летний российский центрфорвард «Зенита» Артем Дзюба покинет санкт-петербургский клуб после завершения сезона. Как сообщает RT, футболист не будет продлевать с «сине-бело-голубыми» контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

fc-zenit.ru Артем Дзюба

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Дзюба выступает за «Зенит» с 1 июля 2015 года после перехода из московского «Спартака» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.