Брюссель, 5 мая 2022, 19:09 — REGNUM На 6 мая запланировано обсуждение шестого пакета антироссийских санкций на уровне послов стран ЕС. Об этом 5 мая сообщает председательство Франции в Евросоюзе.
Кроме того, дипломаты будут обсуждать на встрече сложившееся положение в продовольственной безопасности.
Напомним, в ЕС нет единства по поводу шестого пакета антироссийских санкций, которые Брюссель намерен ввести в связи с проведением ВС РФ спецоперации по демилитаризации Украины.
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