Салерно, Италия, , 19:08 — REGNUM Сегодня, 5 мая, в Салерно на стадионе «Стадио Аречи» футбольный клуб «Салернитана» в матче двадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Венецией». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты главного судьи — Алессандро Костанца и Маттео Пассери. Резервный арбитр — Лука Массими.

Стартовые составы команд:

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Иван Радованович, Федерико Фацио, Норберт Дьомбер, Эдерсон Жозе, Эмиль Бохинен, Лассана Кулибали, Надир Зортеа, Паскуале Маццокки, Федерико Бонаццоли, Милан Дюрич.

«Венеция»: Ники Маенпяя, Маттиа Кальдара, Пьетро Чеккарони, Итан Ампаду, Михаэль Свобода, Алеш Матею, Дор Перец, Ридгесиано Хапс, Дэвид Окерек, Томас Генри.