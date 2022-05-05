Люберцы, Московская область, , 19:08 — REGNUM Заместитель главы администрации подмосковного города Люберцы Родион Грошевик стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом 5 мая сообщает телеканал «Рен ТВ».

Мошенничество 50.мвд.рф

По данным СМИ, чиновника подозревают в организации преступной группировки, которая мошенническим способом зарабатывала на госзаказах. Якобы с января 2016 года по декабрь 2020 года злоумышленники заключили 12 госконтрактов на обслуживание местных кладбищ. Получив деньги, они не стали выполнять свои обязательства. В итоге Люберцам причинен ущерб почти на 1,5 млн рублей, а Балашихе — более 4,5 млн рублей.

«В числе подозреваемых — Грошевик и еще восемь предпринимателей, в том числе главы четырех муниципальных учреждений, оказывающих ритуальные услуги в Люберцах и Балашихе», — сказано в сообщении.

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