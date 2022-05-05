Париж, , 19:08 — REGNUM Четверо вооружённых людей среди белого дня ограбили ювелирный магазин Chanel на Вандомской площади в центре Парижа, сообщает 5 мая телеканал BFM со ссылкой на полицию.

Ограбление банка Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По информации телеканала, грабители в масках ворвались днём в элитный магазин драгоценностей и часов. Сумма ущерба не называется. Захватив добычу, грабители скрылись на мотоцикле и скутере, держа в руках мешки с украденным.

Местные СМИ отмечают, что в 2021 году в этом же районе Парижа был ограблен ювелирный магазин Bulgari.

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