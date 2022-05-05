Москва, , 19:07 — REGNUM В преддверии 9 мая тысячи Волонтеров Победы по всей стране и за ее пределами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с их главным и любимым праздником — Днем Победы. Добровольцы устраивают парады перед домами ветеранов, высаживают цветы, вручают подарки и «Письма Победы», написанные не только жителями нашей страны, но и соотечественниками за рубежом, и самое главное — благодарят за мирное небо над головой.

Георгиевская лента ИА REGNUM

Руководитель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко вместе с добровольцами и представителями «Единой России» поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Николаю Наумовичу Киртоку 101 год, он один из семи ныне живущих Героев Советского Союза, которые получили награды за подвиги во время Великой Отечественной войны. Николай Наумович родился 6 декабря 1920 года в селе Мариновка Доманевского района Николаевской области в крестьянской семье. С детства жил в Одессе. В его семье переживают из-за ситуации на Украине, ждут, что скоро и Одесса будет освобождена.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Воевал на штурмовике Ил-2 в составе 2-й и 5-й воздушных армий Степного, 1-го Украинского и 2-го Украинского фронтов. Боевое крещение принял в Курской битве. Свой последний боевой вылет Николай Наумович совершил 10 мая 1945 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Киртоку было присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Наумович — участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Ветеран рассказал удивительную историю знакомства с женой. У него был боевой товарищ, летчик. Между ними был уговор — если кто-то не возвращался из воздушного боя, другой брал на себя обязанность передать личные вещи семье. Так случилось, что товарищ погиб при выполнении боевого задания. Николай Наумович после войны приехал к его семье, увидел сестру погибшего друга и влюбился. Вскоре молодые сыграли свадьбу.

Узнав о любви Николая Наумовича к песням военных лет, Ольга Занко с волонтерами приехали с гитарой и устроили концерт во дворе для Героя. Ветеран особенно подпевал, когда пели «День Победы».

«Что самое главное в День Победы? Самое главное — создать праздник нашим дорогим ветеранам. К сожалению, на сегодняшний день фронтовиков в России проживает уже менее 23 тысяч человек. И мы должны успеть сказать «спасибо» каждому. Особенно важно поблагодарить ветеранов, проживающих в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Некоторые из них боялись надевать свои медали, так как это было небезопасно. Мы уже начали вручение подарков на Донбассе. Нашему поколению очень повезло — мы можем поблагодарить Героев лично и в эти майские дни подарить им настоящий праздник», — рассказала Ольга Занко.

Напомним, старт акции по поздравлению ветеранов дали «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» 29 апреля. По всей стране Партия закупила подарки для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, их вручают депутаты и добровольцы.

Добровольцы в Луганской и Донецкой Народных Республиках навещают ветеранов и поздравляют их с Днем Победы. На территории Донбасса проживает 458 ветеранов Великой Отечественной войны. Добровольцы при поддержке Партии дойдут до каждого Героя и скажут «спасибо» лично. При посещении представители Движения и Партии вручают подарочные наборы, в которых всё самое необходимое, в первую очередь, продукты питания. Также волонтеры передают Письма Победы со словами благодарности, написанные молодежью из России.

В ДНР «Волонтеры Победы» поздравили Нину Митрофановну Воробьеву. В прошлом году ей исполнилось сто лет.

Нина Митрофановна служила старшей полевой медсестрой, принимала участие в боях за Киев, Тернополь, в освобождении Румынии и Чехословакии. Встретила Победу 9 мая 1945 года в Чехословакии, в городе Брно. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», орденами «Великой Отечественной войны», «Медицинской Славы» и «Богдана Хмельницкого».

В ЛНР поздравления с Днем Победы принимала 101-летняя Валентина Федоровна Полевничая. Она прошла курсы медсестер, принимала участие в битве за Москву от начала и до ее завершения. Валентина Федоровна освобождала Белоруссию, Прибалтику, дошла до Кенигсберга. Победу встретила на Украине в селе Малая Алексеевка. Награждена орденами «Отечественной войны» второй степени, «За личное мужество», медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За боевые заслуги».

Волонтёры Победы Ямало-Ненецкого автономного округа поздравили детей войны, которые проживают в селе Новый Порт, расположенном на побережье Обской губы. Климат в селе Новый Порт крайне суровый, чтобы добраться до ветеранов, добровольцам пришлось ехать на оленях.

Волонтеры Победы вручили ветеранам подарки, продуктовые наборы и вместе с ними исполнили всеми любимую песню «Катюша».

За разговорами с добровольцами ребенок войны Евгения Николаевна Сэротэтто рассказала о своём жизненном пути в послевоенные годы.

«Мы жили с родителями, старшими братьями и сестрой вблизи Карского моря. Вся семья занималась оленеводством, жили бедно, но дружно. Когда в 1950-м году умер отец, мама повезла нас на оленях в Новый Порт. После войны были особенно тяжелые времена. Люди жили в землянках или в чумах, одежды не было, ходили в рваных валенках. Но работы никто не боялся: чтобы заработать на кусок хлеба, пилили дрова, летом косили сено», — рассказала Евгения Николаевна.

В Дагестане Волонтёры Победы вместе с региональным руководителем Магомедом Гусейхановым организовали для ветеранов Великой Отечественной войны во дворе концертную программу с песнями и танцами, а также вручили памятные подарки.

Среди ветеранов, получивших поздравления от Волонтеров Победы в Дагестане, была Валентина Георгиевна Оверина. Она попала на фронт в День рождения. Фронтовые дороги привели ее в село Тымовское на северный Сахалин, где она трудилась в госпитале. Как рассказывает ветеран, страшно было, когда началась война с японцами. Боевые действия шли совсем рядом. Госпиталь был полон раненых, среди них встречались и военнопленные. Условия были непростые, северный Сахалин — край, где зима тянется больше полугода. Отапливали госпиталь дровами, еда была однообразной.

Магомед Магомедович Кудаев родился 5 июня 1922 года. До начала войны работал учителем в сельской школе. Когда началась война, всех мужчин начали распределять по военным училищам страны. Магомед Кудаев попал в одно из летных училищ, но в итоге не прошел и вернулся домой. Спустя год он все же получил повестку из Лакского районного военкомата и был отправлен в Москву, где в то время шли ожесточенные сражения. Спустя полгода оказался на передовой на левом берегу Дона.

«Отступать нам было нельзя. Родину от этого коварного и жестокого врага необходимо было защищать любой ценой», — говорит ветеран. За проявленные мужество и отвагу за годы войны он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и множеством медалей.

Волонтёры Победы Нижегородской области создали граффити в честь участницы Великой Отечественной войны Анастасии Владимировны Софроновой.

Анастасия Владимировна — участник Великой Отечественной войны, медсестра фронтового госпиталя. В составе 2-го Украинского фронта участвовала в освобождении Украины и Польши. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

После открытия граффити Волонтёры Победы провели для ветерана концерт, спели с ней вместе песни военных лет и вручили подарки.