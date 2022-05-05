Рим, 5 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Лидеры «пяти ведущих стран ЕС» должны рассмотреть вопрос о направлении в Киев «общей миссии», заявил 5 мая лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.

UK in Italy Энрико Летта

В число этих пяти стран помимо самой Италии он предложил включить Германию, Францию, Испанию и Польшу.

Направление такой «миссии» в Киев, по мнению Летты, покажет, что «не существует никакой подчиненности Евросоюза Соединенным Штатам».

Также политик вновь предложил отменить один из фундаментальных принципов ЕС — принятие решений на основе полного консенсуса: в настоящее время одна страна ЕС (Летта упомянул Венгрию) может «тормозить» все внешнеполитические шаги Евросоюза в целом, посетовал он.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.