Лондон, 5 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Британская и канадская актриса Ким Кэттролл, известная по роли в «Сексе в большом городе», объяснила, почему не снялась в продолжении популярного проекта. Об этом пишет портал Spletnik.ru 5 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пульт от телевизора

«Вы можете представить себе, что возвращаетесь к работе, которую делали 25 лет назад? Все должно расти, иначе оно умирает. Когда сериал закончился, я подумала, что это умно. Мы не повторяемся», — рассказала актриса. Также Кэттролл отметила, что даже не получала приглашения поучаствовать в съёмках продолжения сериала.

Напомним, что показ «Секса в большом городе» осуществлялся на канале HBO с 1998 по 2004 год. Главные роли в сериале исполнили Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.