Рим, 5 мая, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Скептическое отношение многих политиков и граждан Италии к поставках оружия в Киев объясняется «антиамериканскими предрассудками», заявил 5 мая лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Francesco Pierantoni Энрико Летта

Эти «предрассудки» получили дополнительный вес после «ошибок», совершенных американцами в Ираке и Афганистане, полагает политик.

Как сообщалось ранее, алармистскую позицию Летты и премьер-министра Италии Марио Драги, по мнению которых нужно поставлять в Киев как можно больше оружия, разделяют не все партии правящей коалиции и даже не все члены самой Демократической партии. Также против поставок оружия в Киев выступает большинство граждан Италии.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.