Киев, 5 мая, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Запорожье украинские власти объявили о введении длительного комендантского часа с вечера 8 мая до утра 10 мая.

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Об этом 5 мая сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение принято по рекомендации «военных».

Длительный комендантский час будет действовать в Запорожье с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая.

«В Запорожье снова будет долгий комендантский час. По решению военных он продлится с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая. Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны», — написал Куртев.

Напомним, власти Украины с 2014 года проводят государственную политику реабилитации пособников нацизма и «третьего рейха», одновременно запрещая любые символы Красной Армии и СССР.