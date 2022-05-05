Берлин, 5 мая, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Изменения просят внести несколько стран — членов ЕС в антироссийские санкции, сообщает 5 мая DPA.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

По данным источников в ЕС, Берлин и ещё некоторые европейские субъекты попросили Европейскую комиссию скорректировать санкции: например, германская сторона считает необходимым усилить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с Москвой по мирному атому.

Германия, поддержанная в этом вопросе Нидерландами, просит внести ясность в запрет таких российских каналов «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр», мотивируя это тем, что европейцев могут обвинить в цензуре.

Напомним, Европейская комиссия анонсировала в начале мая шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий отказ от нефти из РФ, а также отключение трёх банков из России от платёжной системы SWIFT. Также предлагается запретить вещание вышеуказанных российских телеканалов.