Москва, , 18:49 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ оказал гуманитарную помощь более 80 тысячам беженцев из Украины и Донбасса, которые оказались в 37 регионах России. Еще 16 748 человек получили помощь по телефону единой горячей линии РКК.

Российский Красный Крест РКК

За все время при поддержке РКК было собрано и доставлено 1 002 тонны гуманитарной помощи. Она направлялась как в пункты временного размещения, так и в пункты выдачи гуманитарной помощи.

«Всего гуманитарную помощь получили 80 089 человек в 37 регионах страны. Большинство из них находятся в Липецкой и Ростовских областях. Только в этих регионах нам удалось помочь 26 664 людям, которые находятся как в пунктах временного размещения, так и вне их», — рассказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук .

С 18 февраля 2022 года Российский Красный Крест оказал гуманитарную помощь 55 074 людям, находящимся в пунктах временного размещения в 37 регионах страны. Однако поддержку получили и те, кто остановился у знакомых, родственников или друзей в России: на данный момент в 46 регионах страны работают 108 пунктов выдачи гуманитарной помощи, и в 37 субъектах РФ все необходимое получили 25 015 человек.

«Мы стараемся удовлетворить не только базовые потребности людей, но и учитывать запросы, зависящие от возраста переселенцев. Так, например, в Пермском крае довольно много детей до 12 лет, и 60% от всей выданной гуманитарной помощи пришлось на них», — отметила Виктория Макарчук.

Кроме того, на базе Российского Красного Креста работает единая горячая линия. Позвонив на нее, люди могут получить психологическую поддержку, помощь в воссоединении семейных связей, консультации по правовым и медицинским вопросам, а также узнать о возможностях получения гуманитарной помощи. За все время на нее поступило 16 748 обращений.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки. В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрациями регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. 23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы.