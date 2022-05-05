Рим, 5 мая, 2022, 18:47 — ИА Регнум. 19% жителей Италии в возрасте старше 14 лет курят, сообщили в национальной службе статистики 5 мая.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Борьба с курением

Бросивших курить, по официальным данным, больше — 24% в той же возрастной группе.

Почти две трети (66,3%) граждан страны старше 11 лет в течение последнего года по меньшей мере один раз употребляли алкоголь, сообщили также статистики.