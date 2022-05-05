Штат Аризона, США, 5 мая, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Судья штата Аризона постановил, что приговоренный к смертной казни заключенный не смог доказать свою психическую несостоятельность, в связи с чем его приговор будут приведен в исполнение. Для штата это станет первой смертной казнью с 2014 года, сообщает 5 мая Reuters.

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Кларенс Уэйн Диксон, осужденный за убийство студентки в 1978 году, страдал шизофренией. Однако судья посчитал, что он продемонстрировал «развитое, связное и организованное мышление».

Напомним, ранее Верховный суд США постановил, что казнь умственно отсталых людей противоречит конституции.

Признанный виновным в убийстве, Диксон был приговорен к смертной казни в 2008 году. Причем дело об убийстве студентки оставалось нераскрытым до 2001 года, когда следователи сопоставили ДНК Диксона с уликами, найденными на месте преступления. В то время мужчина уже отбывал пожизненное заключение за сексуальное насилие, совершенное в 1986 году.