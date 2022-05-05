Москва, 5 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начал работу в Донецке. На базе штаба будет происходить координация волонтёров, осуществляться координация гуманитарных грузов и запуск социальных проектов из России на территории Донбасса. Стать волонтёром можно на платформе ДОБРО. РФ.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

Штаб #МЫВМЕСТЕ станет центром оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса. Основными задачами добровольцев станут: сбор, сортировка и выдача гуманитарной помощи; психологическая и юридическая помощь; помощь раненым беженцам, военнослужащим и медикам в медучреждениях; передача посылок из дружественных стран; поиск близких родственников; организация деятельности НКО; запуск социальных и гражданских проектов; организация донорства крови; тренинги и мастер-классы по волонтёрству и благотворительности; организация досуга для детей.

В открытии штаба принял участие первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Наша общая задача сегодня — вернуть для жителей Донбасса мирную жизнь, какой не было тут уже 8 лет. В этом смысле роль волонтёрского сообщества трудно переоценить, Ребята из России совместно со своими единомышленниками отсюда займутся первостепенными гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан. Соответствующую ресурсную поддержку этой работе обеспечит Росмолодёжь и Ассоциация волонтерских центров России» — отметил Сергей Кириенко.

«Сегодня для нас важно выстраивать тесные связи с жителями Донбасса, рассказывать и показывать наш опыт и позитивные практики по работе с молодёжью. Ребята из ДНР и ЛНР в этом году смогут посетить форумы Росмолодёжи и получить знания и мотивацию для развития своих территорий. Мы также рассматриваем другие варианты вовлечения жителей Донбасса в наши проекты, конкурсы и инициативы. Это необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни на Донбассе», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Также штаб #МЫВМЕСТЕ совместно с Ассоциацией волонтёрских центров будет координировать гуманитарные миссии, в рамках которых в Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты под потребности территорий.

«Централизованная отправка волонтёров — следующий этап в организации мирной жизни. Порядок отбора добровольцев на согласовании в Минюсте. Ассоциация волонтёрских центров как оператор будет взаимодействовать с другими организациями, администрациями ДНР и ЛНР. Реализация гуманитарных миссий будет координироваться с Росмолодёжью, МЧС, ФСБ, Минобороны и Минздравом. Набирать волонтёров будем с помощью НКО, участвующих в акции #МЫВМЕСТЕ. Участие в гуманитарных миссиях — это не туризм, а сложный и ответственный выбор для тех, кто готов поехать на несколько недель, месяцев помогать в решении локальных проблем. Такие люди есть, часть их них уже помогает в Донецке, Мариуполе. Другие к ним присоединятся в ближайшие дни. Мы обеспечим необходимые сервисы для добровольцев, включая страхование, обучение и координацию на месте», — подчеркнул председатель Комитета Госдумы, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артем Метелев.

Он привёл в пример работы штабов #МЫВМЕСТЕ Ростовскую область. Там в феврале открылся первый штаб помощи беженцам. Сейчас в регионе работу организовывает больше десяти НКО, которые уже собрали, расфасовали и направили нуждающимся больше 2,5 тыс. тонн необходимых товаров.

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Ассоциация волонтёрских центров разработали проект порядка отбора и подготовки волонтёров для ДНР и ЛНР. Согласно документу, срок предполагаемой поездки в ДНР или ЛНР составит не более 40 дней. Участником миссии может стать гражданин России старше 18 лет с опытом волонтёрской деятельности более двух лет. Подходящим кандидатам предложат пройти тестирование и индивидуальное собеседование, где будут даны оценки уровням мотивации, ответственности и стрессоустойчивости. В ходе индивидуального собеседования специалистами зададут вопросы о профильном образовании и опыте работы. Потенциальные волонтёры получат представления о деятельности на онлайн-курсе по организации гуманитарных миссий. Отобранные волонтёры пройдут предварительное обучение, включающее теоретическую и практическую части, а также ознакомительный курс уже на месте проведения гуманитарной миссии. Только после этого добровольцы приступят к выполнению задач миссии в соответствии ‎с планом.

В ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которой будут формировать и выполнять запросы нуждающихся.

«Для нашей республики открытие штаба #МЫВМЕСТЕ — это возможность объединить ресурсы и усилия волонтёров Донбасса и России для решения социальных проблем. Это возможность структурировать работу всех общественных организаций, усилив их проекты и команды опытом российских волонтерских команд. Штаб станет точкой притяжения для тех наших граждан, кто хочет помогать, и тех, кому нужна помощь. Что касается планов на ближайшее будущее, то 9 мая мы с волонтёрами России проведем адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и будем исполнять их мечты. Также запустим работу по восстановлению памятников и мемориальных комплексов», — прокомментировала руководитель донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ, главный специалист отдела по делам молодёжи администрации Харцызска Анна Артеева.

Оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ объединили свои усилия для оказания помощи эвакуированным гражданам 19 февраля 2022 года. К деятельности штабов уже присоединились больше 70 тыс. волонтеров, помощь получили более 100 тыс. жителей. Ежедневно волонтёры #МЫВМЕСТЕ проводят анимационные программы в пунктах временного размещения, организовывают праздники в дни рождения детей, помогают школьникам в освоении учебной программы, формируют и раздают гуманитарную помощь, собирают вакансии для трудоустройства граждан, помогают приютам и зоопаркам на территории ЛДНР.