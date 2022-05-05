Точка взаимопомощи: в Донбассе открылся первый волонтёрский штаб #МЫВМЕСТЕ
Москва, 5 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начал работу в Донецке. На базе штаба будет происходить координация волонтёров, осуществляться координация гуманитарных грузов и запуск социальных проектов из России на территории Донбасса. Стать волонтёром можно на платформе ДОБРО. РФ.
Штаб #МЫВМЕСТЕ станет центром оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса. Основными задачами добровольцев станут: сбор, сортировка и выдача гуманитарной помощи; психологическая и юридическая помощь; помощь раненым беженцам, военнослужащим и медикам в медучреждениях; передача посылок из дружественных стран; поиск близких родственников; организация деятельности НКО; запуск социальных и гражданских проектов; организация донорства крови; тренинги и мастер-классы по волонтёрству и благотворительности; организация досуга для детей.
В открытии штаба принял участие первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Также штаб #МЫВМЕСТЕ совместно с Ассоциацией волонтёрских центров будет координировать гуманитарные миссии, в рамках которых в Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты под потребности территорий.
Он привёл в пример работы штабов #МЫВМЕСТЕ Ростовскую область. Там в феврале открылся первый штаб помощи беженцам. Сейчас в регионе работу организовывает больше десяти НКО, которые уже собрали, расфасовали и направили нуждающимся больше 2,5 тыс. тонн необходимых товаров.
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Ассоциация волонтёрских центров разработали проект порядка отбора и подготовки волонтёров для ДНР и ЛНР. Согласно документу, срок предполагаемой поездки в ДНР или ЛНР составит не более 40 дней. Участником миссии может стать гражданин России старше 18 лет с опытом волонтёрской деятельности более двух лет. Подходящим кандидатам предложат пройти тестирование и индивидуальное собеседование, где будут даны оценки уровням мотивации, ответственности и стрессоустойчивости. В ходе индивидуального собеседования специалистами зададут вопросы о профильном образовании и опыте работы. Потенциальные волонтёры получат представления о деятельности на онлайн-курсе по организации гуманитарных миссий. Отобранные волонтёры пройдут предварительное обучение, включающее теоретическую и практическую части, а также ознакомительный курс уже на месте проведения гуманитарной миссии. Только после этого добровольцы приступят к выполнению задач миссии в соответствии с планом.
В ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которой будут формировать и выполнять запросы нуждающихся.
Оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ объединили свои усилия для оказания помощи эвакуированным гражданам 19 февраля 2022 года. К деятельности штабов уже присоединились больше 70 тыс. волонтеров, помощь получили более 100 тыс. жителей. Ежедневно волонтёры #МЫВМЕСТЕ проводят анимационные программы в пунктах временного размещения, организовывают праздники в дни рождения детей, помогают школьникам в освоении учебной программы, формируют и раздают гуманитарную помощь, собирают вакансии для трудоустройства граждан, помогают приютам и зоопаркам на территории ЛДНР.