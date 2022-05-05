Лондон, 5 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Британия снимет запрет на ввоз в страну японских продуктов питания из районов, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Facebook.com/borisjohnson Борис Джонсон

Об этом сообщается в совместном заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона и главы японского правительства Фумио Кисиды, опубликованном 5 мая по итогам встречи в Лондоне.

Британская сторона отменит все ограничения на импорт продуктов питания из районов Японии, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

В сообщении британского правительства отмечено, что во время встречи Джон и Кисида попробовали попкорн из этого региона.

При этом Борис Джонсон приветствовал японские инвестиции в Британию и сообщил, что назначил депутата Грега Кларка новым торговым представителем в Японии для дальнейшего укрепления экономических связей.

В заявлении также указано, что Джонсон и Кисида намерены «углубить связи в области научно-исследовательской и инновационной деятельности» и работать над переходом к возобновляемым источникам электроэнергии для «поддержания энергетической безопасности во всем мире».