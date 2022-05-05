Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Крупная американская сеть аптек Walgreens согласилась выплатить штату Флорида $83 млн для урегулирования иска, в котором аптечная сеть обвиняется в усугублении опиоидной эпидемии в штате, сообщает 5 мая Reuters.

Сеть магазинов Walgreens, Сан-Франциско Thank You (21 Millions+) views

Walgreens должна в течение 18 лет выплатить штату $620 млн и еще $63 млн в качестве оплаты юридических услуг.

Отметим, что Флорида стала первым штатом, который добился урегулирования своих исков против крупных аптечных сетей Walgreens и CVS, взыскав с двух компаний более $1,1 млрд.

Напомним, что судебный процесс начался 11 апреля, после того как Walgreens отказалась присоединяться к другим четырем компаниям, которые заключили общее мировое соглашение на сумму $878 млн. При этом компания так и не признала свою вину в правонарушениях.

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