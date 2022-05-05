Москва, 5 мая, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Журналистка Маргарита Симоньян не стала отвечать на высказывания певца Филиппа Киркорова, выступившего в защиту Максима Галкина. Соответствующий пост появился в её Telegram-канале 5 мая.

Wikimedia.com Маргарита Симоньян

«Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема», — написала Симоньян. К слову, одной из причин для негативных высказываний журналистки в отношении комика Максима Галкина стала критика последним действий российской армии.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал действия Маргариты Симоньян по отношению к Максиму Галкину. По мнению певца, у журналистки не было права публично оскорблять комика и его семью.