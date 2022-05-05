София, 5 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Министерство транспорта Болгарии одобрило проект выделения болгарским авиакомпаниям материальной помощи на общую сумму в 56 млн левов ($3 млн). Об этом 5 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства будут равномерно распределены среди всех пассажирских и транспортных воздушных перевозчиков.

«Своевременное предоставление подобной поддержки сохранит конкурентоспособность всей инфраструктуры», – отмечено в заявлении ведомства.

Деньги будут выделены из государственного бюджета Болгарии без привлечения дополнительных частных инвестиций.