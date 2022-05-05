Москва, 5 мая 2022, 18:34 — REGNUM Ситуацию на Украине обсудили в ходе телефонных переговоров 5 мая президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщили в пресс-службе Кремля.
Говоря на эту тему, президент России и его собеседник уделили особое внимание гуманитарным аспектам. Так, была затронута тема инициированной ООН эвакуации с территории «Азовстали» в городе Мариуполе «мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований».
«Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц, — говорится в сообщении. — Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие».
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